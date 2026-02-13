Jihadismo. Português acusado de crimes de terrorismo
De acordo com a acusação do MP, o arguido, de origem madeirense, terá sido radicalizado quando cumpriu pena de prisão no Reino Unido.
Um português, originário da Madeira, foi acusado pelo Ministério Público (MP) pela prática de quatro crimes de terrorismo (dois incitamentos do terrorismo e duas glorificações do terrorismo).

De acordo com o comunicado da Procuradora-Geral da República divulgada nesta sexta-feira, os factos tiveram lugar na Região Autónoma da Madeira, nos anos de 2019 e 2020.

Segundo foi concluído no inquérito, titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal com a coadjuvação da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, ficou indiciado que, "entre os anos de 2014 e 2016, durante o cumprimento de pena em estabelecimentos prisionais no Reino Unido, o arguido radicalizou-se e converteu-se ao Islão salafista-jihadista, passando a defender a ideologia defendida pelo Estado Islâmico".

No Reino Unido, o arguido foi condenado a uma sanção acessória de expulsão e de proibição de entrada naquele País, pelo período de 10 anos, que terminará em maio de 2026, pelo que regressou à ilha da Madeira, no ano de 2016.

Nesse local, alega a acusação, "continuou a defender a referida ideologia radical e a manter contactos online com pregadores islâmicos radicais".

Ainda segundo as autoridades judiciais, "efetuou publicações nas redes sociais onde difundiu, publicamente, a sua ideologia, glorificando pregadores radicais e motivando outros à prática de ações violentas em obediência à ideologia radical que professa".

Recorda a PGR que o arguido encontra-se, desde 10-02-2026, sujeito às medidas de coação de obrigação de apresentação semanal no órgão de polícia criminal da área da residência; proibição de se ausentar da Região Autónoma da Madeira; proibição da realização de publicações online, em qualquer plataforma, de conteúdos salafistas-jihadistas; proibição de consumir de conteúdos salafistas-jihadistas através do acesso às referidas plataformas ou quaisquer outros meios digitais; e proibição de contacto, por qualquer meio, ainda que por interposta pessoa, com pregadores radicais ou outros indivíduos radicalizados.

