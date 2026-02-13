Jihadismo. Português acusado de crimes de terrorismo

Um português, originário da Madeira, foi acusado pelo Ministério Público (MP) pela prática de quatro crimes de terrorismo (dois incitamentos do terrorismo e duas glorificações do terrorismo).De acordo com o comunicado da Procuradora-Geral da República divulgada nesta sexta-feira, os factos tiveram lugar na Região Autónoma da Madeira, nos anos de 2019 e 2020.Segundo foi concluído no inquérito, titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal com a coadjuvação da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, ficou indiciado que, "entre os anos de 2014 e 2016, durante o cumprimento de pena em estabelecimentos prisionais no Reino Unido, o arguido radicalizou-se e converteu-se ao Islão salafista-jihadista, passando a defender a ideologia defendida pelo Estado Islâmico".No Reino Unido, o arguido foi condenado a uma sanção acessória de expulsão e de proibição de entrada naquele País, pelo período de 10 anos, que terminará em maio de 2026, pelo que regressou à ilha da Madeira, no ano de 2016.Nesse local, alega a acusação, "continuou a defender a referida ideologia radical e a manter contactos online com pregadores islâmicos radicais".Ainda segundo as autoridades judiciais, "efetuou publicações nas redes sociais onde difundiu, publicamente, a sua ideologia, glorificando pregadores radicais e motivando outros à prática de ações violentas em obediência à ideologia radical que professa".Recorda a PGR que o arguido encontra-se, desde 10-02-2026, sujeito às medidas de coação de obrigação de apresentação semanal no órgão de polícia criminal da área da residência; proibição de se ausentar da Região Autónoma da Madeira; proibição da realização de publicações online, em qualquer plataforma, de conteúdos salafistas-jihadistas; proibição de consumir de conteúdos salafistas-jihadistas através do acesso às referidas plataformas ou quaisquer outros meios digitais; e proibição de contacto, por qualquer meio, ainda que por interposta pessoa, com pregadores radicais ou outros indivíduos radicalizados.Em atualização