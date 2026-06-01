Já são conhecidas as datas do acesso ao ensino superior em 2026. Resultados da 1ª fase saem a 23 de agosto

A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) divulgou esta segunda-feira, 1 de junho, o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o ano letivo de 2026/2027, estabelecendo as datas das três fases de candidatura, dos resultados e dos períodos de matrícula.A primeira fase do concurso decorrerá entre 20 de julho e 6 de agosto para a generalidade dos candidatos. Já os estudantes abrangidos pelo contingente prioritário para emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes, bem como os candidatos que solicitem a substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros, deverão apresentar a candidatura até 27 de julho.Os resultados da primeira fase serão divulgados a 23 de agosto, depois de as listas de colocação serem disponibilizadas às instituições de ensino superior no dia anterior. Os estudantes colocados poderão efetuar a matrícula e inscrição entre 24 e 27 de agosto.A segunda fase de candidaturas decorrerá de 24 de agosto a 2 de setembro. Os resultados serão conhecidos a 13 de setembro e as matrículas terão lugar entre os dias 14 e 16 do mesmo mês. As vagas sobrantes desta fase serão divulgadas a 21 de setembro.Já a terceira e última fase do concurso nacional está marcada para os dias 22, 23 e 24 de setembro. Os resultados serão publicados a 30 de setembro, data em que arranca igualmente o período de matrícula dos candidatos colocados, prolongando-se até 2 de outubro.De acordo com a informação disponibilizada - e que pode ser conferida na íntegra no site da DGES - o calendário aguarda ainda publicação oficial em Diário da República, através de despacho do presidente do Instituto para o Ensino Superior, para oficializar as datas. .Inscrições para os exames nacionais arrancaram esta sexta-feira e decorrem até 19 de março.Ensino Superior: aumentam as vagas nos cursos de Medicina e Educação