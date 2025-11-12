Internamento preventivo para homem de 20 anos que violou menina que conheceu nas redes sociais

Um homem de 20 anos suspeito de violação agravada e abuso sexual de uma menor de 13 anos que conheceu nas redes sociais ficou sujeito a internamento preventivo, anunciou esta quarta-feira, 12 de novembro, o Ministério Público.“Na sequência do interrogatório judicial realizado no dia 11 de novembro de 2025 [terça-feira], foram aplicadas ao arguido, além do termo de identidade e residência, as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e prisão preventiva substituída por internamento preventivo”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ da Procuradoria-Geral da República (PGR).De acordo com a PGR, o homem sofre de défice de atenção e hiperatividade, sendo “beneficiário de um processo de maior acompanhado”.O caso ocorreu no final de março, em Oeiras, quando o arguido ofereceu à vítima uma bebida adulterada com “uma substância que a deixou sem controlo dos movimentos e comportamentos”, após terem passado o dia juntos.“Mais se indicia que, aproveitando-se do estado de inconsciência da vítima, a sujeitou à prática de relações sexuais”, indica a PGR.O arguido e a vítima conheceram-se um mês antes dos factos através da rede social Instagram.O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora, com apoio da Polícia Judiciária (PJ), e decorre sob segredo de justiça.Na segunda-feira, a PJ deteve um homem pelos crimes de violação e abuso sexual agravados de uma menor que conheceu através das redes sociais e com a qual se encontrou em março, em Oeiras.A PJ esclareceu que a investigação teve origem numa denúncia dos pais da menor à PSP.“As diligências investigatórias permitiram a recolha de prova que indicia fortemente o arguido como autor dos crimes”, acrescentou..Padrasto detido pela PJ por abuso sexual da enteada de 13 anos em Torres Vedras.Homem detido por abuso sexual e violação de duas menores em Peniche