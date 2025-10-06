Padrasto detido pela PJ por abuso sexual da enteada de 13 anos em Torres Vedras

Um cidadão estrangeiro de 37 anos foi detido este domingo (5 de outubro) em Torres Vedras, "fortemente indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças agravado, abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável e coação", praticados contra a enteada, "também estrangeira, ao início dos factos com 13 anos de idade".Na origem da investigação esteve uma denúncia apresentada pela mãe da vítima imediatamente após ter conhecimento dos factos.O suspeito terá sujeitado a menor a "atos sexuais de relevo" na casa de família, em Torres Vedras, desde novembro do ano passado, "ameaçando-a para que não revelasse o sucedido", indica um comunicado enviado pela Polícia Judiciária às redações."Após visionar uma série policial na televisão, a menor apercebeu-se que estava a ser vítima de abusos sexuais por parte do padrasto e confidenciou os abusos à progenitora", explica a nota.O agregado familiar, "aparentemente estruturado", encontra-se a residir em Portugal desde 2020, "existindo outros menores integrados neste contexto, que se assumem potenciais vítimas, a apurar em sede de investigação".O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de determinação das medidas de coação..PJ detém homem de 74 anos por abuso sexual de menor em Armação de Pêra