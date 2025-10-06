PJ detém homem de 74 anos por abuso sexual de menor em Armação de Pêra

Um homem de 74 anos foi identificado e detido pela Polícia Judiciária, fora de flagrante delito, pela presumível autoria de um crime de abuso sexual de crianças, perpetrado em agosto em Armação de Pêra.A vítima foi uma menor de 12 anos."Os factos ocorreram no interior de um estabelecimento comercial de venda de produtos a retalho, quando a vítima, descendente do proprietário, ajudava o agressor na localização de um artigo de comércio", pode ler-se num comunicado enviado às redações.Segundo a nota, o "agressor sujeitou a menor a atos sexuais de relevo, num dos corredores do espaço comercial e longe de olhares de terceiros, fazendo crer à criança que esses atos faziam parte da normalidade, levando a que esta se remetesse ao silêncio".Foi o pai, face à demora na escolha do produto, que foi à procura da criança e a levou a relatar o sucedido.A investigação da PJ, iniciada após a denúncia, "permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios que culminaram na identificação e detenção do suspeito, o qual, por ser um mero cliente, era desconhecido".O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.