Homem detido por abuso sexual e violação de duas menores em Peniche

Um homem, suspeito da prática de diversos crimes de abuso sexual de crianças e de dois crimes de violação agravada, ocorridos na zona de Peniche, foi detido pela Polícia Judiciária.Trata-se de um indivíduo de 47 anos, estrangeiro, residente legal em Portugal, que etrá abusado sexualmente e violado duas crianças."Uma das vítimas, com 13 anos, é enteada do suspeito e era sujeita a atos sexuais de relevo dentro da sua própria casa, desde os 10 anos de idade", diz a PJ em comunicado."A outra menor, de 14 anos, terá sido violada por duas vezes durante esta última semana, numa moradia a que o suspeito tinha acesso, propriedade de uns amigos que lhe confiaram a chave para verificação do correio e manutenção", acrescenta.Os factos foram reportados na sexta-feira, 24 de outubro, e após investigação e recolha de provas levaram à detenção fora de flagrante delito.Já presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou sujeito à medida de coação de proibição de contacto com as vítimas, saída imediata da sua habitação e apresentações bissemanais nos posto da GNR de Peniche.