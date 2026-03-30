Infarmed ordena suspensão imediata da comercialização e retirada de cosmético para rejuvenescimento da pele

O Infarmed ordenou a "suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado" do produto cosmético "DIVES MED / Glow X9 Biorevitalization Peel 4ml". A autoridade do medicamento justificou a decisão pelo facto de o produto para rejuvenescimento da pele conter na sua composição um ingrediente proibido.Numa circular informativa, o Infarmed informou que, na "sequência de uma denúncia", verificou que o cosmético "possui na sua composição o ingrediente 'fenol' cuja utilização se encontra proibida em produtos cosméticos". A autoridade do medicamento adianta que as alegações associadas a este produto não cumprem com o previsto no Regulamento da União Europeia aplicável aos produtos cosméticos.Nesse sentido, o Infarmed determinou que as entidades que disponham deste produto "não o devem disponibilizar ou utilizar" e que para obter informações adicionais devem contactadas as empresas Asas Arrojadas Unip. Lda. ou DivesMed Portugal"Os consumidores que tenham o referido produto na sua posse devem abster-se de o utilizar", determinou ainda o Infarmed. .Infarmed suspende venda de vários lotes do medicamento antidepressivo Sertralina toLife.Itália investiga grupo Louis Vuitton suspeito de promover o uso prematuro de cosméticos junto de crianças