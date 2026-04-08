Infarmed alerta para a falta de Metoprolol Aurobindo, medicamento para a hipertensão e angina de peito

O Infarmed alertou esta quarta-feira, 8 de abril, para a falta do medicamento Metoprolol Aurobindo, 100 mg, comprimido revestido por película (60 unidades) até 18 de maio. Está indicado na "hipertensão, angina de peito, arritmia taquicárdica (particularmente na taquicardia supraventricular), prevenção de morte cardíaca e novo enfarte (após uma fase aguda de enfarte do miocárdio) e profilaxia da enxaqueca".De acordo com uma circular informativa da autoridade do medicamento, o fármaco "encontra-se em rutura de stock, por motivos relacionados com o fabrico", até 18 de maio."A empresa responsável pela comercialização do medicamento - Generis Farmacêutica, S.A. - está a envidar esforços para antecipar a data de receção do próximo lote e ainda dispõe de stock deste medicamento com prazo de validade que termina a 31/07/2026", lê-se na nota.Nesse sentido, o Infarmed, "considerando a relevância clínica" do medicamento e "a necessidade de assegurar a continuidade de tratamentos", indica ainda que as "entidades que procedam à sua aquisição devem ter em consideração que a sua utilização pelo doente é possível até ao último dia do prazo de validade", o último dia de julho deste ano. .Infarmed ordena suspensão imediata da comercialização e retirada de cosmético para rejuvenescimento da pele