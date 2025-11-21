Luminárias letais chegam ao Parlamento. PAN quer explicações do Ministério do Ambiente e Energia

A morte de três cães por eletrocussão em Lisboa e Odivelas, ocorrida junto a postes de iluminação pública e já sob investigação, chegou esta semana ao Parlamento. Depois das reações dos partidos da oposição na Câmara de Lisboa, o PAN (Pessoas-Animais-Natureza) avançou com pedidos formais de esclarecimento dirigidos ao Ministério do Ambiente e Energia, à Câmara Municipal de Lisboa e à autarquia de Odivelas, exigindo responsabilidades e o reforço imediato das inspeções em toda a rede pública. O requerimento já deu entrada na Assembleia da República. O pedido surge na sequência da notícia revelada pelo DN sobre os três animais mortos após pisarem áreas molhadas próximas de candeeiros públicos. Numa declaração ao DN, a líder do partido, Inês Sousa Real, alerta para a gravidade do que aconteceu e para a necessidade de garantir a segurança de pessoas e animais no espaço público. “É fundamental o apuramento de responsabilidades civil, políticas e criminais, incluindo no âmbito dos crimes contra animais de companhia”, afirma a deputada. Sublinha que, além da morte dos três cães, existe também “o sofrimento das famílias que perderam os seus animais e a compensação dos danos em que incorreram”. A deputada frisa ainda que está em causa um problema que ultrapassa os direitos dos animais. “Estamos perante um risco inaceitável da segurança e vida das pessoas, em particular das crianças, e de outros animais que possam circular em espaços verdes onde as falhas da rede não tenham sido corrigidas”, refere, apontando que algumas dessas falhas poderão ter sido sinalizadas pelas câmaras municipais, “como é o caso de Lisboa, que é responsável pela gestão, e ainda à E-Redes”. Inês Sousa Real considera urgente que as autoridades respondam de forma clara e rápida. “Esperamos que, através dos requerimentos submetidos por via da Assembleia da República, se possam obter esclarecimentos sobre estes casos”, afirma. Mas, mais do que isso, insiste que “a segurança na circulação destes espaços seja o quanto antes acautelada”, algo que, segundo a deputada, “ainda não se verificou, através das imagens recolhidas pelos munícipes após os acidentes”. .Três cães morrem em poças de água junto de postes elétricos, com fortes suspeitas de eletrocussão, em Lisboa e Odivelas.“Matou um cão. Poderia ter matado uma criança”, avisa especialista. Eletrificação no solo causa morte de três cães em Lisboa e Odivelas