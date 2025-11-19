Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
aparentemente inofensivo, este candeeiro, situado num parque de Odivelas revelou-se um perigo
aparentemente inofensivo, este candeeiro, situado num parque de Odivelas revelou-se um perigocortesia de Soraia Silva
Sociedade

“Matou um cão. Poderia ter matado uma criança”, avisa especialista. Eletrificação no solo causa morte de três cães em Lisboa e Odivelas

Três cães morreram eletrocutados em dois dias, em Lisboa e Odivelas, após contactarem com áreas molhadas junto a postes de iluminação pública. Relatório dos bombeiros aponta para corrente elétrica no chão e especialistas alertam que a mesma descarga poderia ter atingido uma criança. A Câmara de Lisboa e a E-Redes investigam as causas. Edilidade da capital garante que a manutenção é "contínua"
