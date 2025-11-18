Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Em dois dias, três cães morrem por fortes suspeitas de eletrocussão. Responsabilidades variam consoante os municípios

Num intervalo de menos de 24 horas, três cães morreram alegadamente eletrocutados em espaços públicos de Odivelas e Lisboa, após contactarem com zonas molhadas junto a postes de iluminação. Os donos dos animais, devastados, exigem explicações e o apuramento de responsabilidades. PSP enviou autos para o MP e E-Redes abre investigações.
Acidente
Câmara de Lisboa
E-Redes
