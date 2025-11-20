Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Alexandra Leitão exige esclarecimentos sobre postes elétricos letais: “A segurança no espaço público não pode falhar"
Sociedade

Alexandra Leitão exige esclarecimentos sobre postes elétricos letais: “A segurança no espaço público não pode falhar"

Ao DN, a vereadora socialista defende um apuramento rigoroso das falhas que levaram à morte por eletrocussão de um cão em Lisboa . PCP, Livre e BE vão promover “questionamento imediato” de Moedas.
Publicado a
Loading content, please wait...
Segurança
Câmara de Lisboa
E-Redes
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt