Meios de emergência foram chamados ao local.
Meios de emergência foram chamados ao local.Foto: Pedro Correia/Arquivo Global Imagens
Sociedade

Idosa morre afogada em piscina interior de um lar

Utente tinha 92 anos e estava institucionalizada desde agosto. GNR adiantou tomar conta das investigações, mas que factos serão reportados ao Ministério Público.
Frederico Bártolo
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Uma mulher de 92 anos morreu, esta quarta-feira, dia 30 de setembro, após afogamento, numa piscina interior de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), em Mogadouro, confirmou a Guarda Nacional Republicana à Lusa.

O alerta foi dado pelas 09:08 da manhã e no local, no Lar de S. João Batista, estiveram meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos bombeiros de Mogadouro. Luís Azevedo, comandante dos bombeiros de Mogadouro, disse à Voz de Trás-os-Montes que a vítima foi encontrada "em paragem cardiorrespiratória, vítima de afogamento", informando que a idosa foi "retirada de dentro da piscina por funcionárias". Seguiu-se a "passagem de dados" por parte do enfermeiro de ambulância de Suporte Básico de Vida e "a ordem para o transporte" para o Serviço de Urgência Básico no Centro de Saúde de Mogadouro.

Tanto à Lusa como à Voz de Trás-os-Montes, fonte da GNR confirmou que as causas para o incidente vão ser "investigadas" e que "os factos serão comunicados ao Ministério Público."

Ao Jornal de Notícias, Antero Neto, membro da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, adiantou que a instituição do distrito de Bragança vai abrir um inquérito interno. Disse não ter conhecimento se a porta que dá acesso à piscina interior da instituição estava trancada. A utente estava institucionalizada desde o início de agosto, mas já tinha estado incluída noutro centro de resposta da Santa Casa, informou.

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