Quatro utentes do lar estão a ser acompanhados no Hospital de Évora
Quatro utentes do lar estão a ser acompanhados no Hospital de ÉvoraLuis Pardal / Global Imagens
Sociedade

Surto de doença respiratória em lar de Estremoz causa quatro mortos

25 dos 28 habitantes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Veiros têm sintomas de doença respiratória. Apesar de sintomas serem compatíveis com Gripe A, apenas uma das vítimas teve infeção confirmada
Publicado a

Um surto de doença respiratória num lar de idosos em Veiros, localidade do concelho de Estremoz, matou quatro pessoas desde o passado domingo, estando outras quatro hospitalizadas com sintomas da doença.

À Lusa, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central revelou que vinte e cinco utentes dos 28 utentes do lar tinham sintomas de gripe A. Porém, em dois dos mortos, apenas num deles foi confirmada a infeção pelo vírus, tendo o teste dado negativo no outro caso.

De acordo com a provedora da Santa Casa da Misericórdia de Veiros, Ermelinda Xarepe, os idosos que morreram tinham entre 89 e 94 anos. Falando aos jornalistas à porta do lar, a provedora confirmou que as vítimas mortais já tinham doenças prévias.

Num comunicado prévio lançado pela ULSAC, que gere o Hospital de Évora, pode ler-se que pelo menos sete pessoas tinham sido hospitalizadas com sintomas do surto. O número reduziu para cinco na quinta-feira e, numa atualização ao meio dia, tinha-se fixado nas quatro pessoas, tendo duas recebido alta mas uma outra dado entrada pelas 11h30 para observação neste hospital.

Ermelinda Xarepe admite que “ainda não foram feitos testes” para perceber quantos utentes é que têm gripe A ou se têm outra doença. “Tudo indica que sim, eles estão, porque estão constipados”, acrescentou.

No comunicado, a ULSAC tinha prometido continuar “a acompanhar a situação” e informado que visitou o lar na quinta-feira, onde pode confirmar que “estão a ser cumpridas as medidas de higienização, isolamento, e proteção individual.

“Foram fornecidas recomendações adicionais, adaptadas ao local, nas áreas onde se identificaram oportunidades de melhoria", acrescentam.

Quatro utentes do lar estão a ser acompanhados no Hospital de Évora
Internamentos em cuidados intensivos por gripe aumentaram na última semana
Quatro utentes do lar estão a ser acompanhados no Hospital de Évora
Portugal registou 1.265 casos de gripe na semana do Natal e excesso de mortalidade nos idosos
Quatro utentes do lar estão a ser acompanhados no Hospital de Évora
Sobe para sete o número de mortes provocadas pelo incêndio no lar de Mirandela
Saúde
Lar de idosos
Estremoz
Gripe A
Diário de Notícias
www.dn.pt