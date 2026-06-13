Lar clandestino encerrado no concelho de Sintra. Idosos estavam "em perigo iminente"

O Instituto de Segurança Social (ISS) encerrou esta quinta-feira, 11 de junho, "de forma urgente e imediata", um lar de idosos clandestino em São João das Lampas, no concelho de Sintra.O ISS detalha, num comunicado enviado este sábado às redações, que no lar clandestino residiam "22 idosos, 12 do sexo feminino e nove do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 62 e os 95 anos".A Segurança Social sinalizou vagas para todos os idosos e contactou as respetivas famílias, "sensibilizando-as para a necessidade de assegurar o acolhimento em respostas sociais licenciadas".Oito foram integrados pelo Instituto da Segurança Social "em respostas sociais condignas" e os outros 14 ficaram ao cuidado de familiares."A ação foi realizada ao abrigo de mandado judicial, tendo em conta indícios de reincidência por parte dos proprietários do estabelecimento, e contou com a presença da equipa de inspeção do Instituto da Segurança Social, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Autoridade de Saúde", indica a nota.O ISS explica que constatou "que as condições em que os idosos se encontravam acolhidos constituíam um perigo iminente para a sua segurança, integridade física, saúde, conforto e bem-estar justificando-se o encerramento imediato e coercivo do lar clandestino".