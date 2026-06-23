Há 17 concelhos de oito distritos em perigo máximo de incêndio. Guarda, Bragança e Vila Real sob aviso laranja

Devido às previsões meteorológicas de temperaturas elevadas e baixa humidade, 17 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Viseu, Castelo Branco e Faro estão esta terça-feira, 23 de junho, em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). São os concelhos de Montalegre, Chaves (Vila Real), Vinhais, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro (Bragança), Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida (Guarda), Armamar, Moimenta da Beira, Tabuaço (Viseu), Pampilhosa da Serra (Coimbra), Oleiros (Castelo Branco) e Tavira (Faro) que estão hoje em perigo máximo de incêndio, conforme mapa disponibilizado pelo IPMA. .Já em perigo muito elevado de incêndio estão dezenas de concelhos dos distritos de Faro, Leiria, Beja, Évora, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Bragança, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Vila RealO perigo elevado de incêndio rural está associado a vários concelhos dos distritos de Faro, Évora, Beja, Santarém, Setúbal, Portalegre, Leiria, Coimbra, Viseu, Porto, Vila Real e Viseu, indica ainda o IPMA, segundo a Lusa.É ainda referido que até quarta-feira o perigo de incêndio rural vai manter-se até quarta-feira, sendo depois esperado um desagravamento gradual..Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso laranja.Por causa do tempo quente, os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão desde ontem sob aviso laranja, que deverá manter-se até às 18h00 desta terça-feira.Já os distritos de Viseu, Évora, Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco, Braga e Portalegre estão sob aviso amarelo.Para esta terça-feira, as previsões do IPMA apontam para "céu geralmente muito nublado", com "possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada, mais prováveis no Centro e Sul durante a manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde".Espera-se ainda "vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas".As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 22 graus Celsius (Aveiro) e os 37 (Évora). Em relação às temperaturas mínimas deverão situar-se entre os 13 graus (Viana do Castelo) e os 21 (Faro e Portalegre). .Calor obriga a parar central nuclear em França.Diretores escolares defendem suspensão de aulas devido à onda de calor