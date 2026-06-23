Altas temparaturas em França
Altas temparaturas em FrançaYOAN VALAT/EPA
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Calor obriga a parar central nuclear em França

A central de Golfech, no sudoeste do país, tem os dois reatores desligados. O calor extremo que afeta França, que já causou várias mortes.
DN/Lusa
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Uma central nuclear em França foi desligada na noite de segunda-feira, 22 de junho, devido a "restrições ambientais" relacionadas com a onda de calor, anunciou um porta-voz da unidade.

A central de Golfech (no sudoeste do país) possui dois reatores de água pressurizada de 1,3 gigawatt (GW) e utiliza água do rio Garonne para arrefecer os seus reatores.

Um deles foi desligado às 23:45 de segunda-feira, antecipando a subida da temperatura da água do rio Garonne para 28°C, que deverá ocorrer no dia de hoje, 23 de junho.

Como o primeiro reator está inativo para manutenção desde maio, a central ficou efetivamente desligada.

Um decreto de 2006 estipula que a temperatura do rio não deve exceder 28°C após as descargas central, a fim de proteger a vida selvagem e a vegetação.

Os 57 reatores nucleares da França precisam ser arrefecidos continuamente e daí sua localização próxima do mar ou de rios.

Em caso de calor extremo, o aumento da temperatura dos rios pode forçar a operadora nacional de energia – EDF - a reduzir ou mesmo interromper a produção para evitar o aquecimento adicional dos cursos de água.

As interrupções ou restrições por razões ambientais têm um impacto limitado na produção de energia nuclear da EDF, com uma diminuição anual estimada em 0,3%.

No entanto, no contexto das alterações climáticas e sem medidas de adaptação, esta diminuição poderá atingir uma média de 1,4% até 2035 e, posteriormente, 1,5% até 2050.

O calor extremo que afeta França, que já causou várias mortes, também levou a EDF a considerar cortes na produção de outras centrais elétricas, como a de Bugey (sudeste).

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