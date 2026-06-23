Calor obriga a parar central nuclear em França

Uma central nuclear em França foi desligada na noite de segunda-feira, 22 de junho, devido a "restrições ambientais" relacionadas com a onda de calor, anunciou um porta-voz da unidade.A central de Golfech (no sudoeste do país) possui dois reatores de água pressurizada de 1,3 gigawatt (GW) e utiliza água do rio Garonne para arrefecer os seus reatores.Um deles foi desligado às 23:45 de segunda-feira, antecipando a subida da temperatura da água do rio Garonne para 28°C, que deverá ocorrer no dia de hoje, 23 de junho.Como o primeiro reator está inativo para manutenção desde maio, a central ficou efetivamente desligada.Um decreto de 2006 estipula que a temperatura do rio não deve exceder 28°C após as descargas central, a fim de proteger a vida selvagem e a vegetação.Os 57 reatores nucleares da França precisam ser arrefecidos continuamente e daí sua localização próxima do mar ou de rios.Em caso de calor extremo, o aumento da temperatura dos rios pode forçar a operadora nacional de energia – EDF - a reduzir ou mesmo interromper a produção para evitar o aquecimento adicional dos cursos de água.As interrupções ou restrições por razões ambientais têm um impacto limitado na produção de energia nuclear da EDF, com uma diminuição anual estimada em 0,3%.No entanto, no contexto das alterações climáticas e sem medidas de adaptação, esta diminuição poderá atingir uma média de 1,4% até 2035 e, posteriormente, 1,5% até 2050.O calor extremo que afeta França, que já causou várias mortes, também levou a EDF a considerar cortes na produção de outras centrais elétricas, como a de Bugey (sudeste)..Duas crianças morrem dentro de viatura no sul de França em plena onda de calor.Nova onda de calor atinge Europa e coloca vários países em alerta máximo