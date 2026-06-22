Duas crianças morrem dentro de viatura no sul de França em plena onda de calor
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Duas crianças morrem dentro de viatura no sul de França em plena onda de calor

As crianças foram encontradas em paragem cardiorrespiratória no carro da mãe, na garagem da família, tendo vindo a morrer apesar das tentativas de reanimação.
David Pereira
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Duas crianças, de dois e quatro anos, foram esta segunda-feira, 22 de junho, encontradas mortas no interior de um carro num parque de estacionamento residencial em Carpentras, no sul de França, numa altura em que o país atravessa uma onda de calor extremo.

"As causas das mortes ainda estão a ser apuradas, mas a onda de calor é a principal hipótese", disse a procuradora de Carpentras, Hélène Mourges, citada pela AFP.

As crianças foram encontradas em paragem cardiorrespiratória no carro da mãe, na garagem da família, na tarde desta segunda-feira, no bairro de Bois de l'Ubac, tendo vindo a morrer apesar das tentativas de reanimação.

Não sabe sabe exatamente como é que as crianças entraram na viatura ou durante quanto tempo lá permaneceram, havendo relatos contraditórios na imprensa francesa: entrada no carro sem o conhecimento da mãe, de 33 anos, ou o esquecimento de ambas no interior da viatura por parte da progenitora.

A mãe das crianças foi assistida pelas equipas de emergência devido ao choque emocional provocado pela situação e ainda não foi ouvida pelas autoridades.

A agência meteorológica Météo-France previu uma situação “generalizada, prolongada e intensa” de calor extremo, com o pico esperado entre domingo e terça-feira, quando as temperaturas poderão atingir os 40 graus Celsius (ºC) em várias regiões do oeste e centro do país.

Algumas cidades têm cancelado eventos musicais e as autoridades têm recomendado a suspensão de atividades desportivas ao ar livre.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou para a proteção dos idosos e das pessoas mais vulneráveis, considerando que o país enfrenta “dias difíceis”.

As escolas francesas estão igualmente a adaptar-se às condições meteorológicas, com cancelamento de aulas, alterações de horários e concentração dos alunos nas salas mais frescas, numa altura em que decorrem os exames nacionais do ensino secundário.

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