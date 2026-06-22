Duas crianças morrem dentro de viatura no sul de França em plena onda de calor

Duas crianças, de dois e quatro anos, foram esta segunda-feira, 22 de junho, encontradas mortas no interior de um carro num parque de estacionamento residencial em Carpentras, no sul de França, numa altura em que o país atravessa uma onda de calor extremo."As causas das mortes ainda estão a ser apuradas, mas a onda de calor é a principal hipótese", disse a procuradora de Carpentras, Hélène Mourges, citada pela AFP.As crianças foram encontradas em paragem cardiorrespiratória no carro da mãe, na garagem da família, na tarde desta segunda-feira, no bairro de Bois de l'Ubac, tendo vindo a morrer apesar das tentativas de reanimação.Não sabe sabe exatamente como é que as crianças entraram na viatura ou durante quanto tempo lá permaneceram, havendo relatos contraditórios na imprensa francesa: entrada no carro sem o conhecimento da mãe, de 33 anos, ou o esquecimento de ambas no interior da viatura por parte da progenitora.A mãe das crianças foi assistida pelas equipas de emergência devido ao choque emocional provocado pela situação e ainda não foi ouvida pelas autoridades.A agência meteorológica Météo-France previu uma situação “generalizada, prolongada e intensa” de calor extremo, com o pico esperado entre domingo e terça-feira, quando as temperaturas poderão atingir os 40 graus Celsius (ºC) em várias regiões do oeste e centro do país.Algumas cidades têm cancelado eventos musicais e as autoridades têm recomendado a suspensão de atividades desportivas ao ar livre.O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou para a proteção dos idosos e das pessoas mais vulneráveis, considerando que o país enfrenta “dias difíceis”.As escolas francesas estão igualmente a adaptar-se às condições meteorológicas, com cancelamento de aulas, alterações de horários e concentração dos alunos nas salas mais frescas, numa altura em que decorrem os exames nacionais do ensino secundário.