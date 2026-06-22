O calendário prevê que o 1.º ciclo e o pré-escolar terminem as aulas no dia 30 de junho.
O calendário prevê que o 1.º ciclo e o pré-escolar terminem as aulas no dia 30 de junho.André Luís Alves
Sociedade

Diretores escolares defendem suspensão de aulas devido à onda de calor

Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU) também quer fim das atividades letivas e reagendamento dos exames nacionais devido ao calor extremo.  
Cynthia Valente
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