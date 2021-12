Graça Freitas e o Natal: "Podemos ter uma duplicação de novos casos"

Há mais seis casos da variante Ómicron em Portugal, num total de 19. E, segundo a diretora-geral da Saúde, todos eles estão ligados ao surto de covid-19 do Belenenses SAD. No domingo foram confirmados 13 caso no clube de Rui Pedro Soares, subindo agora para 19. Graça Freitas admite ainda que o número de novos casos diários poderá duplicar até ao Natal - esta quarta-feira foram reportados 4670 e 17 mortes.

O país atravessa a quinta vaga da pandemia. "Esta é uma vaga que não tem tido a mesma gravidade que as anteriores devido à vacinação. Apesar de tudo, todos estes números são inferiores ao de outras ondas", disse Graça Freitas.

Desde fevereiro que o número diário de novos casos não era tão elevado. "A tendência é crescente", tanto ao nível de novos casos, como de internamentos e óbitos. "Podemos ter uma duplicação de novos casos dentro de 26 dias", admitiu a diretora geral da Saúde na entrevista que deu à RTP, prevendo assim que Portugal chegue ao Natal e Ano Novo com uma média de oito mil casos diários.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Tendo em conta que o "Natal é uma época muito especial", que "coincide com uma grande mobilidade de pessoas e acontece no Inverno" não se pode "desprezar" o efeito do frio. E garantiu que os hospitais "já têm escalas previstas para o Natal e os reforços necessários" para um eventual impacto ao nível dos internamentos.

O inverno traz frio e com isso a tendência para fechar portas e janelas. "Vou fazer uma confissão: abro a janela do gabinete e depois ando com um casaco muito forte a trabalhar", disse, recomendando fortemente que se continue com o arejamento dos espaços, nem que para isso seja necessário "camadas de roupa no inverno".

As novas medidas podem ser mudadas para fazer face a esses números, de qualquer forma, segundo a líder da DGS, estas medidas em vigor desde hoje "estão a tentar fazer o equilíbrio entre a nossa saúde, a saúde pública e a vida económica".

Maioria dos internados "está vacinada"

Até agora 100% das pessoas com mais de 80 anos foram vacinadas. "As vacinas não são 100% seguras contra a infeção e doença. Mas a maioria das pessoas internadas têm fatores de risco associados", disse. E avançou que 1, 9 milhões de pessoas já fizeram a vacinação de reforço até terça-feira.

Segundo Graça Freitas a "maioria" dos infetados têm vacinação completa, mas é preciso ter em conta que "as vacinas protegem muito contra a doença grave" e que "é muito diferente" ter casos ou ter óbitos a reportar. "Se toda a população estiver vacinada, é normal que os internados também sejam vacinados", disse Graça Freitas, recusando a ideia de que houve laxismo na fase final da vacinação: "Não houve laxismo, ainda não se sabia como ia ser o processo dos reforços", afirmou, lembrando que este tem sido "um processo quase em tempo real".

Vacinação em crianças? Peritos entregam parecer quinta-feira

Graça Freitas defendeu ainda a vacinação de crianças e lembrou que DGS só faz recomendações de vacinas quando "está certa que vacinação é segura e à partida é efetiva". Por isso mesmo foi pedido a um grupo de especialistas de pediatria para elaborar uma recomendação. O relatório será entregue na quinta-feira.

Lamentando os "casos graves de covid-19 em crianças", lembrou ainda que os "isolamentos sucessivos" das crianças com doença ligeira "têm impacto na saúde mental".

Assumindo que ainda se sabe pouco sobre a rapidez da transmissão e a eficácia da vacina nesta variante ómicron, a diretora-geral da Saúde pediu "calma", uma vez que uma variante de preocupação não tem de ser uma variante preocupante.

Graça Freitas revelou que os 19 casos conhecidos até agora são todos ligados ao surto do Belenenses SAD, que no sábado teve 13 positivos reportados, que mais tarde foram identificados como ómicron. Apesar disso a delegada de saúde não isolou o plantel, permitindo assim que a equipa se apresentasse no jogo com o Benfica com apenas nove jogadores. Uma "decisão legítima", com base numa análise de risco: "O jogador que testou primeiro teve um primeiro teste antigénio positivo, mas todos os testes que fez posteriormente, incluindo o PCR, foram negativos."

Portugal é um dos países do mundo com mais casos confirmados da nova variante e a tendência é para aumentar. "Quem procura, encontra", argumentou Graça Freitas preferindo destacar a eficácia da testagem.

(em atualização)