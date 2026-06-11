São votadas no Parlamento esta tarde, 11 de junho, novas alterações à chamada lei dos estrangeiros, que visam selar de vez Portugal como um destino em que o visto é obrigatório para um estrangeiro morar.
São votadas no Parlamento esta tarde, 11 de junho, novas alterações à chamada lei dos estrangeiros, que visam selar de vez Portugal como um destino em que o visto é obrigatório para um estrangeiro morar.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Governo “apara” lei com mais restrições a imigração sem visto

São votadas esta quinta-feira no Parlamento alterações cirúrgicas na letra da legislação, mas com impacto para quem pensa em mudar-se para Portugal ou está a procurar regularizar-se no país.
Amanda Lima
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