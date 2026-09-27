GNR apreende 17 veículos ilegalmente alterados numa concentração em Setúbal

A GNR apreendeu na madrugada deste domingo, 27 de setembro, 17 veículos ilegalmente alterados e impediu a continuidade de manobras irregulares durante uma ação de fiscalização numa concentração de veículos na Estrada Nacional 10 (EN10) em Setúbal.

Em comunicado, a GNR indicou que militares da especialidade de trânsito detetaram a concentração, cerca das 00:15, na zona de Pontes, em que vários veículos “apresentavam alterações às suas características e se encontravam a efetuar manobras irregulares”.

“A operação permitiu interromper comportamentos suscetíveis de comprometer a segurança rodoviária e retirar de circulação veículos que não reuniam as condições legalmente exigidas”, realçou esta força de segurança.

Segundo a GNR, os 17 veículos foram apreendidos por apresentarem “alterações às características regulamentares”.

Além da apreensão, foram detetadas várias irregularidades, nomeadamente dois veículos sem seguro de responsabilidade civil obrigatório, dois motociclos com a matrícula encoberta e outras 12 infrações à legislação rodoviária.