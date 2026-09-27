GNR apreende 17 veículos ilegalmente alterados numa concentração em Setúbal
José Carmo
Sociedade

GNR apreende 17 veículos ilegalmente alterados numa concentração em Setúbal

As viaturas foram apreendidos por apresentarem alterações às características regulamentares.
Sofia Fonseca
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A GNR apreendeu na madrugada deste domingo, 27 de setembro, 17 veículos ilegalmente alterados e impediu a continuidade de manobras irregulares durante uma ação de fiscalização numa concentração de veículos na Estrada Nacional 10 (EN10) em Setúbal.

Em comunicado, a GNR indicou que militares da especialidade de trânsito detetaram a concentração, cerca das 00:15, na zona de Pontes, em que vários veículos “apresentavam alterações às suas características e se encontravam a efetuar manobras irregulares”.

“A operação permitiu interromper comportamentos suscetíveis de comprometer a segurança rodoviária e retirar de circulação veículos que não reuniam as condições legalmente exigidas”, realçou esta força de segurança.

Segundo a GNR, os 17 veículos foram apreendidos por apresentarem “alterações às características regulamentares”.

Além da apreensão, foram detetadas várias irregularidades, nomeadamente dois veículos sem seguro de responsabilidade civil obrigatório, dois motociclos com a matrícula encoberta e outras 12 infrações à legislação rodoviária.

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