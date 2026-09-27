Sete detidos após arremesso de pedras contra PSP em Mem Martins

Sete pessoas foram detidas no sábado, 26 de setembro, após um incidente que ocorreu durante o encerramento do espaço onde decorreu o Festival Morabeza, em Mem Martins. Segundo indicou a PSP em comunicado, "um grupo de jovens arremessou pedras aos polícias que se encontravam a apoiar o encerramento do evento tendo sido necessário efetuar uma intervenção por forma a terminar com o arremesso".

A PSP esclarece que dois polícias foram atingidos pelo arremesso de pedras.

A intervenção das autoridades, através da Divisão Policial de Sintra, resultou na detenção de sete pessoas, cinco delas com idades compreendidas entre os 16 e 18 anos. Foram ainda identificados quatro menores, tendo sido elaborada Participação por Factos ilícitos.