Discoteca encerrada e sete detidos em operação de prevenção criminal em Lisboa

Uma discoteca foi encerrada e sete pessoas foram detidas na madrugada deste domingo, 27 de setembro, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal na freguesia da Estrela, em Lisboa, com incidência na Rua da Cintura do Porto de Lisboa.

Em comunicado, a PSP explica que foram detidas cinco pessoas por permanência irregular em território nacional, outra por posse de arma proibida (arma branca de abertura automática); e ainda uma outra por detenção de arma de fogo em local proibido.

De acordo com a agência Lusa, a operação detetou irregularidades na discoteca Barrio Latino, onde decorria o evento de música brasileira “Quintal do Mistura”, que funde pagode, sertanejo, samba e funk.

A PSP indica, sem referir o nome do estabelecimento em causa, que elaboraram dois autos de contraordenação, por incumprimento dos requisitos gerais de higiene do estabelecimento noturno e por emissão irregular de fatura.

“Em consequência do incumprimento dos requisitos gerais de higiene, a atividade da discoteca ficou suspensa até à sua regularização”, anunciou a PSP.