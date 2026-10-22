França relata primeiro caso do vírus Shamonda em seres humanos
O primeiro caso de infeção em seres humanos do vírus Shamonda (conhecido por SHAV) foi detetado em França, afirmou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC na sigla em inglês), em comunicado. As autoridades francesas, citadas pela Franceinfo, disseram que "nenhum risco à saúde da população em geral foi identificado até ao momento".
De acordo com o jornal francês Le Progrès, o "paciente zero" foi um habitante na região de Ain, no sudoeste de França. O homem, de 60 anos, já estaria com o sistema imunitário gravemente comprometido e foi internado no início de outubro no hospital de Lyon, de acordo com um comunicado conjunto dos ministérios da Saúde e da Agricultura.
"As complicações cerebrais observadas no paciente imunocomprometido antes de sua morte estariam muito provavelmente ligadas à infeção pelo vírus Shamonda", lê-se no comentário citado pela Franceinfo, onde dizem ainda tratar-se de "um caso de exceção" dada essa condição prévia.
"Apesar de décadas de circulação do vírus Shamonda na África e na Ásia, nenhum caso humano havia sido documentado até agora", dizem. Segundo o ECDC, este vírus foi detetado em animais de quinta na Europa pela primeira vez este verão e já se espalhou por vários países.
"Desde então, foi detetado em animais de criação na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha e Suíça, bem como em Jérsia [ilha britânica no Casal da Mancha]", lê-se num comunicado da entidade.
Em POrtugal, a Ordem dos Médicos Veterinários lançou um alerta sobre a confirmação da existência do vírus, que se transmite aos animais bovinos e ovinos através da picada de um mosquito causando infeções.
"À pedido da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a Ordem dos Médicos Veterinários divulga a confirmação da deteção do vírus Shamonda (SHAV) em Portugal", afirmou numa nota colocada no seu site e divulgada nas redes sociais.
O SHAV, que pertence ao género Orthobunyavirus e ao serogrupo Simbu, transmite-se principalmente pela picada de pequenos insetos do género Culicoides (vetores) -- uma espécie de mosquito -- e os animais bovinos são particularmente suscetíveis à infeção por este vírus, podendo apresentar febre, diarreia, prostração e diminuição da produção de leite, adianta no comunicado. Em fêmeas gestantes, a infeção pode também estar associada a abortos e malformações fetais.
Já os ovinos e caprinos podem ser infetados, geralmente sem sinais clínicos evidentes.
*Com Lusa