França relata primeiro caso do vírus Shamonda em seres humanos

O primeiro caso de infeção em seres humanos do vírus Shamonda (conhecido por SHAV) foi detetado em França, afirmou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC na sigla em inglês), em comunicado. As autoridades francesas, citadas pela Franceinfo, disseram que "nenhum risco à saúde da população em geral foi identificado até ao momento".

De acordo com o jornal francês Le Progrès, o "paciente zero" foi um habitante na região de Ain, no sudoeste de França. O homem, de 60 anos, já estaria com o sistema imunitário gravemente comprometido e foi internado no início de outubro no hospital de Lyon, de acordo com um comunicado conjunto dos ministérios da Saúde e da Agricultura.

"As complicações cerebrais observadas no paciente imunocomprometido antes de sua morte estariam muito provavelmente ligadas à infeção pelo vírus Shamonda", lê-se no comentário citado pela Franceinfo, onde dizem ainda tratar-se de "um caso de exceção" dada essa condição prévia.

"Apesar de décadas de circulação do vírus Shamonda na África e na Ásia, nenhum caso humano havia sido documentado até agora", dizem. Segundo o ECDC, este vírus foi detetado em animais de quinta na Europa pela primeira vez este verão e já se espalhou por vários países.

"Desde então, foi detetado em animais de criação na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha e Suíça, bem como em Jérsia [ilha britânica no Casal da Mancha]", lê-se num comunicado da entidade.