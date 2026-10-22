Até agora, o vírus afetava principalmente o gado bovino, tendo sido detetado em Portugal na semana passada.
Até agora, o vírus afetava principalmente o gado bovino, tendo sido detetado em Portugal na semana passada. Ricardo Ramos / Global Imagens
Sociedade

França relata primeiro caso do vírus Shamonda em seres humanos

Primeiro infetado foi um homem com doença prévia na casa dos 60 anos, que acabou por morrer. Vírus transmite-se por picadas de mosquitos infetados e tinha chegado ao gado bovino europeu este verão.
André Certã
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O primeiro caso de infeção em seres humanos do vírus Shamonda (conhecido por SHAV) foi detetado em França, afirmou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC na sigla em inglês), em comunicado. As autoridades francesas, citadas pela Franceinfo, disseram que "nenhum risco à saúde da população em geral foi identificado até ao momento".

De acordo com o jornal francês Le Progrès, o "paciente zero" foi um habitante na região de Ain, no sudoeste de França. O homem, de 60 anos, já estaria com o sistema imunitário gravemente comprometido e foi internado no início de outubro no hospital de Lyon, de acordo com um comunicado conjunto dos ministérios da Saúde e da Agricultura.

"As complicações cerebrais observadas no paciente imunocomprometido antes de sua morte estariam muito provavelmente ligadas à infeção pelo vírus Shamonda", lê-se no comentário citado pela Franceinfo, onde dizem ainda tratar-se de "um caso de exceção" dada essa condição prévia.

"Apesar de décadas de circulação do vírus Shamonda na África e na Ásia, nenhum caso humano havia sido documentado até agora", dizem. Segundo o ECDC, este vírus foi detetado em animais de quinta na Europa pela primeira vez este verão e já se espalhou por vários países.

"Desde então, foi detetado em animais de criação na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha e Suíça, bem como em Jérsia [ilha britânica no Casal da Mancha]", lê-se num comunicado da entidade.

Em POrtugal, a Ordem dos Médicos Veterinários lançou um alerta sobre a confirmação da existência do vírus, que se transmite aos animais bovinos e ovinos através da picada de um mosquito causando infeções.

"À pedido da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a Ordem dos Médicos Veterinários divulga a confirmação da deteção do vírus Shamonda (SHAV) em Portugal", afirmou numa nota colocada no seu site e divulgada nas redes sociais.

O SHAV, que pertence ao género Orthobunyavirus e ao serogrupo Simbu, transmite-se principalmente pela picada de pequenos insetos do género Culicoides (vetores) -- uma espécie de mosquito -- e os animais bovinos são particularmente suscetíveis à infeção por este vírus, podendo apresentar febre, diarreia, prostração e diminuição da produção de leite, adianta no comunicado. Em fêmeas gestantes, a infeção pode também estar associada a abortos e malformações fetais.

Já os ovinos e caprinos podem ser infetados, geralmente sem sinais clínicos evidentes.

*Com Lusa

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