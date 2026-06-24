Primeiro caso de ébola detetado em França num médico regressado da República Democrática do Congo

Foi identificado o primeiro caso de ébola na França continental, um médico que tinha regressado recentemente da República Democrática do Congo, anunciaram as autoridades francesas. O Ministério da Saúde "confirma hoje [24 de junho] a identificação do primeiro caso positivo de doença pelo vírus Ébola em território nacional", indicou em comunicado, tendo esclarecido à AFP que o caso foi identificado em França continental."A situação está a ser acompanhada de perto pelo primeiro-ministro", respondeu o gabinete do líder do Governo.Refira-se que a República Democrática do Congo enfrenta atualmente uma grande epidemia, havendo já o registo de mais de 250 mortes..Transmissão da epidemia do vírus Ébola na RD Congo está a acelerar.Esta epidemia de Ébola, causado pelo raro vírus Bundibugyo, para o qual não existem vacinas e nem tratamento, foi a pior alguma vez registada no seu primeiro mês.As autoridades admitem que pode haver muitos mais casos ainda desconhecidos e que o pico do surto ainda está para acontecer no país.O rastreio de contactos continua a ser uma questão crucial para as autoridades locais, que atingiu uma taxa de cobertura de apenas 55%, informou o Ministério congolês.As autoridades também ainda não identificaram o paciente zero do surto e precisam de rastrear mais de 35 mil pessoas que tiveram contacto com indivíduos infetados até à semana passada, disseram as autoridades.A epidemia alastrou-se também para o vizinho Uganda, onde foram detetados 19 casos confirmados, incluindo 14 casos considerados importados da RDCongo, com duas mortes.A OMS estima que o vírus tenha começado a circular em Ituri cerca de dois meses antes da declaração do surto e classificou a epidemia em 17 de maio como uma "emergência de saúde pública de importância internacional".O vírus Ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna..Ébola, potencial pandemia-pandemónio, pós-Mundial 2026!