Elad Budenshtiin e Itamar Eliyahu escolheram o nome do restaurante por ser o local onde casaram-se.
Sociedade

“Fomos punidos por algo de que não temos culpa". Restaurante Tantura fecha após ataques antissemitas

O local estava sempre cheio até 7 de outubro de 2023, dia do ataque do Hamas em Israel. Depois, a equipa do Tantura, formada por imigrantes de várias partes do mundo, passou a ser um alvo. Sobreviveram pouco mais de dois anos, mas já não conseguem continuar. O último dia de atividades foi sábado, uma noite de emoção.
