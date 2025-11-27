Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

"Foi para isto que extinguiram o SEF?", diz associação do ex-SEF sobre esquema criminoso contra imigrantes

"Se há uns tempos atrás nos dissessem que era possível que as coisas em matéria de imigração ficassem ainda pior, seria difícil acreditar", reagiram.
Publicado a

“Se há uns tempos nos dissessem que era possível que as coisas, em matéria de imigração, ficassem ainda piores, seria difícil acreditar. Hoje sabemos que não e apetece-nos praguejar: Porra! Foi para isto que extinguiram o SEF? Foi para isto que quiseram as competências do SEF?” Esta foi a reação da Associação para a Memória Futura do SEF, o extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, à operação “Safra Justa”, que levou à detenção de dez militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e de um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP). A ação foi realizada na terça-feira, 25 de novembro, pela Polícia Judiciária (PJ).

A entidade, formada por antigos funcionários do SEF, alguns ainda no ativo e outros já não, classifica a situação como “grave” e critica a PSP. “Os factos indiciados, a crer nas notícias publicadas ontem, são de tal gravidade, no contexto em que foram praticados e por quem atualmente detém responsabilidades acrescidas no exercício da autoridade do Estado em matéria de controlo e gestão da imigração, que realçam ainda mais, se tal era possível, o erro da extinção do SEF, a tal ‘polícia de imigração desumana e que não fazia falta’.”

A associação afirma que, “passados cinco anos, a PSP continua a não estar preparada” para lidar com a imigração, citando situações como o reforço do trabalho dos inspetores da PJ nas fronteiras e casos de burnout entre agentes da PSP destacados para os aeroportos. Destaca também “os alertas feitos por companhias aéreas e por embaixadas de países terceiros, que têm chamado a atenção para o caos no controlo de fronteira do aeroporto de Lisboa”.

Sobre a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), responsável pela área documental dos imigrantes, refere que “já muito foi dito e escrito sobre a incapacidade e a impreparação da AIMA para dar resposta aos desafios que exige uma gestão da imigração equilibrada, adequada, célere e competente”. E reitera as “críticas ao modelo instituído”.

O DN questionou a PJ sobre as medidas de coação impostas aos detidos, mas ainda não obteve resposta. Além dos agentes de autoridade, foram detidas outras seis pessoas, dois estrangeiros e quatro portugueses, suspeitas de integrarem a organização criminosa que tinha como alvo trabalhadores imigrantes. Segundo a Judiciária, terão sido pelo menos 500 as vítimas.

