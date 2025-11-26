Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vítimas eram exploradas na agricultura.
Sociedade

Imigrantes vítimas de esquema com GNR e PSP mendigavam por comida

Ações recentes da Polícia Judiciária revelam que os imigrantes em Portugal tem sido explorados pela situação da fragilidade documental e acabam vítimas de funcionários do Estado. 11 agentes de autoridade foram detidos.
