Imigração ilegal. Funcionárias de Unidade de Saúde Familiar detidas por inscrições fraudulentas

A Policia Judiciária deteve duas funcionárias administrativas de uma Unidade de Saúde Familiar por suspeitas de terem sido responsáveis pela inscrição fraudulenta de milhares de imigrantes no Sistema Nacional de Saúde, apurou o DN. Estas detenções aconteceram no âmbito da Operação Gambérria, que combate a imigração ilegal e que em maio tinha resultado na detenção de 13 pessoas, uma delas uma técnica superior do ministério dos Negócio Estrangeiros.Segundo apurou o DN, a PJ realizou buscas domiciliárias e também na Unidade de Saúde Familiar, tendo apreendido documentação utilizada em processos de atribuição indevida de números de utentes.Estas mulheres, detidas em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP Regional de Coimbra, são suspeitas dos crimes de corrupção passiva, associação de auxílio à imigração ilegal e falsidade informática.Segundo um comunicado entretanto divlgado pela PJ, estas mulheres serão "responsáveis pela inscrição fraudulenta de milhares de imigrantes no Sistema Nacional de Saúde". A polícia realça que a obtenção do Número Nacional de Utente (NNU) representa a consolidação do processo de legalização em território nacional e a garantia de assistência médica através do SNS.As duas detidas, com 40 e 54 anos, serão presentes no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), tendo em vista a aplicação de medidas de coação.No total, nesta investigação já foram já detidas 16 pessoas e constituídas arguidas outras 26, entre as quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.