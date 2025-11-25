Grupo "estilo mafioso" suspeito de maus tratos e extorsão a imigrantes: 10 militares da GNR e um PSP detidos

Vários militares da GNR e um agente da PSP são suspeitos de estarem envolvidos numa organização criminosa que extorquia e mal tratava imigrantes no país, boa parte do quais em situação irregular.A Polícia Judiciária (PJ) explica em que a operação desencadeada na manhã desta terça-feira, 25 de novembro, visou o "cumprimento de cerca de 50 de mandados de busca e 17 mandados de detenção, em vários locais do país, em que se investigam crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais". A operação foi realizada em Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto.Entre os detidos estão 10 militares da GNR e um PSP suspeitos de facilitarem a ação do grupo criminoso.Em causa está uma organização criminosa que controlava centenas de trabalhadores estrangeiros, a maioria indostânicos em situação irregular em Portugal.Segundo ainda a PJ, "através de empresas de trabalho temporário, criadas para o efeito, aproveitava-se da vulnerabilidade dos mesmos, explorando-os, cobrando alojamentos e alimentação e mantendo-os sob coação através de ameaças, havendo mesmo vários episódios de ofensas à integridade física".A investigação levou a que, "durante vários meses", a PJ tivesse realizado "inúmeras diligências investigatórias que permitiram obter indícios e elementos incriminatórios, bem como traçar o quadro geral do funcionamento deste grupo violento, de estilo mafioso"Nesta operação, a PJ contou com a colaboração e suporte da GNR.O DN pediu entretanto à GNR, PSP e IGAI uma posição sobre as suspeitas que recaem sobre agentes das forças de segurança, mas até ao momento ainda não obteve qualquer resposta.*Em atualização .Imigração ilegal. Portugal perdeu o financiamento do PRR para os dois novos centros de instalação.Imigração em Portugal cai 2% em 2024, mas entradas para trabalhar sobem 9%.Número de mulheres imigrantes acompanhadas por violência doméstica está a aumentar