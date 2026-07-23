Fernando Madureira, ex-líder da claque SuperDragões
Fernando Madureira, ex-líder da claque SuperDragõesFOTO: Amin Chaar / Global Imagens
Sociedade

Fernando Madureira entrega-se para cumprir um ano e quatro meses de prisão

O líder dos Super Dragões terá desistido do recurso que tinha apresentado para o Tribunal Constitucional.
Sofia Fonseca
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O líder da claque dos FC Porto entregou-se voluntariamente para cumprir a pena de um ano e quatro meses de prisão, avançam a CNN Portugal e a SIC Notícias.

Fernando Madureira foi libertado em fevereiro por ter sido ultrapassado o limite de dois anos de prisão preventiva no âmbito do processo Operação Pretoriano após o Tribunal da Relação do Porto ter decidido por uma redução em cinco meses (de três anos e nove meses de prisão efetiva para três anos e quatro meses de prisão) da pena a que o antigo líder dos Super Dragões tinha sido condenado em primeira instância.

Tendo cumprido dois anos em prisão preventiva, Madureira terá agora de cumprir um ano e quatro meses de cadeia. 

O líder dos Super Dragões terá desistido do recurso que tinha apresentado para o Tribunal Constitucional. Alegava que tinha sido violado o princípio da igualdade, por lhe ter sido aplicada uma punição "manifestamente excessiva e desproporcional".

Segundo o Correio da Manhã, Madureira entregou-se no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira.

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