Fernando Madureira entrega-se para cumprir um ano e quatro meses de prisão

O líder da claque dos FC Porto entregou-se voluntariamente para cumprir a pena de um ano e quatro meses de prisão, avançam a CNN Portugal e a SIC Notícias.Fernando Madureira foi libertado em fevereiro por ter sido ultrapassado o limite de dois anos de prisão preventiva no âmbito do processo Operação Pretoriano após o Tribunal da Relação do Porto ter decidido por uma redução em cinco meses (de três anos e nove meses de prisão efetiva para três anos e quatro meses de prisão) da pena a que o antigo líder dos Super Dragões tinha sido condenado em primeira instância.Tendo cumprido dois anos em prisão preventiva, Madureira terá agora de cumprir um ano e quatro meses de cadeia. O líder dos Super Dragões terá desistido do recurso que tinha apresentado para o Tribunal Constitucional. Alegava que tinha sido violado o princípio da igualdade, por lhe ter sido aplicada uma punição "manifestamente excessiva e desproporcional".Segundo o Correio da Manhã, Madureira entregou-se no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira..Fernando Madureira foi libertado após ter sido ultrapassado prazo máximo para a prisão preventiva.Tribunal reduz pena de prisão de Fernando Madureira para três anos e quatro meses.Fernando Madureira condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva