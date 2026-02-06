Fernando Madureira foi libertado após ter sido ultrapassado prazo máximo para a prisão preventiva

O Tribunal da Relação do Porto ordenou esta sexta-feira (6 de fevereiro) a libertação de Fernando Madureira, que estava em prisão preventiva no âmbito do processo Operação Pretoriano, avança a SIC Notícias.A libertação aconteceu pelas 17h20 deste dia.Em causa está o limite máximo da prisão preventiva, depois de também esta sexta-feira ter sido decidida uma redução da pena para três anos e quatro meses de prisão, dos três anos e nove meses de prisão efetiva a que o antigo líder dos Super Dragões tinha sido condenado em primeira instância. O tribunal deixou cair um dos crimes de ofensas corporais..Tribunal reduz pena de prisão de Fernando Madureira para três anos e quatro meses."Em consequência desta decisão, e em conformidade com o limite máximo fixado pela lei processual penal (um ano e oito meses de prisão, no caso), o Tribunal de 1ª instância teve, necessariamente, e por ora, de libertar o arguido preso preventivamente, sujeitando-o, porém, à obrigação de se apresentar duas vezes por semana à polícia e de não frequentar recintos desportivos ou quaisquer eventos relacionados com o FCP", informou o Ministério Público do Porto, numa nota citada por aquele canal de TV.