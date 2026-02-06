Tribunal reduz pena de prisão de Fernando Madureira para três anos e quatro meses

O Tribunal da Relação do Porto decidiu reduzir em cinco meses a pena de prisão efetiva aplicada a Fernando Madureira, antigo líder dos SuperDragões, que terá agora de cumprir três anos e quatro meses.O recurso apresentado pelo ex-chefe da claque portista pretendia a absolvição ou, pelo menos, a suspensão da execução da pena.A notícia é avançada pelo JN, que refere ter o tribunal deixado cair um dos crimes de ofensas corporais, que foi dado como provado em primeira instância, e que permitiu ainda que as penas dos outros arguidos da Operação Pretoriano tenham também baixado em cerca de três meses, sendo que neste contexto Fábio Sousa foi absolvido de todos os crimes.Refira-se que o Ministério Público e o FC Porto também tinham apresentado recurso da decisão em primeira instância, pedindo nove anos de prisão para Fernando Madureira e a aplicação de penas de prisão efetivas à mulher do ex-líder dos SuperDragões, Sandra Madureira, e a outros arguidos. Além disso, tinha pedido a condenação de Fernando Saul, antigo oficial de ligação aos adeptos dos dragões. No entanto, nenhuma destas pretensões foi atendidas pelo tribunal.Em atualização..Fernando Madureira condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva