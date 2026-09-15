Fernando Alexandre: "Evidência cientifica diz que até aos 30 alunos a qualidade do ensino não sai prejudicada"

O ministro da Educação confirmou esta terça-feira, 15 de outubro, que a solução encontrada para a colocação de alunos que estavam por colocar passa pelo "alargamento de turmas, aumento de turmas e aumento de turnos".

Fernando Alexandre garante que a qualidade do ensino não sairá prejudicada. "Isso está previsto na lei, faz-se excecionalmente e tem a aprovação do Conselho Pedagógico, mas acontece muitas vezes. Se uma turma puder passar para 28 ou 29 alunos, não se vai criar uma turma nova", afirmou o governante em Porto de Mós, onde inaugura obras de requalificação e ampliação de uma escola secundária.

"A evidência cientifica diz que até aos 30 alunos a qualidade do ensino não sai prejudicada", reforçou.

Sobre o mais de 700 alunos que segundo a Fenprof estariam por colocar em Sintra, o governante diz que esse problema "supostamente tinha ficado resolvido na semana passada" e que os números "são muito inferiores" aos da Federação Nacional dos Professores, o que segundo Fernando Alexandre "é o habitual".

Também habitual, segundo o ministro, é haver alunos por colocar já com o ano letivo a arrancar. "O que está a acontecer não é novidade. Há uma questão demográfica por existirem mais alunos migrantes entre os novos alunos e pedidos de matricula tardiamente. Habitualmente temos pedidos de colocação até janeiro, nomeadamente de alunos vindos do Brasil", frisou.