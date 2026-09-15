Alunos do concelho de Lisboa todos colocados após reunião de emergência com diretores de agrupamentos

Os alunos do ensino pré-escolar ao ensino secundário que ainda não tinham vaga nas escolas do concelho de Lisboa foram todos colocados após a reunião de segunda-feira, 14 de setembro, entre os agrupamentos de escolas do concelho de Lisboa e a Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE).

De acordo com o Público, a solução encontrada passará por alargar o número de alunos por turma, abrir novas turmas e reorganizar espaços.

A reunião agendada pelo ministro Fernando Alexandre para as 15h00 terminou já perto das 22h00.

Haverá também problemas noutros concelhos, como Sintra, que ainda aguardam solução. Porém, o autarca Marco Almeida disse à TSF desconhecer situações de alunos sem colocação nas escolas do concelho.

Apesar de a Fenprof ter denunciado 744 casos de alunos sem vaga nas escolas de Sintra, mas a autarquia adianta que, "tendo em conta a informação que a câmara dispõe, nesta altura", não existem casos.

"A vereação que tem esta tutela está a falar com os diretores escolares e, até ao final da semana, terá um retrato para saber se há ou não situações de alunos sem colocação", acrescenta o edil sintrense, que admite existirem "escolas com turmas com o número máximo de alunos, sobretudo no terceiro ciclo e no ensino secundário".