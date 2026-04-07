Falta de professores agravada por elevada desistência nos cursos
João Paulo Coutinho/Arq. DN
Sociedade

Falta de professores agravada por elevada desistência nos cursos

Projeções apontam para quebra significativa do número de docentes até 2035, podendo atingir 55% na educação pré-escolar; 29%, no 1.º ciclo; 42%, no 2.º ciclo, e 39% no 3.º ciclo e ensino secundário.
Cynthia Valente
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