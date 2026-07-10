Falta de água em Almada. Acesso a vários equipamentos desportivos municipais condicionados a partir de sábado

Vários equipamentos desportivos municipais de Almada vão estar com condicionamentos no acesso a partir de sábado (11 de julho), na sequência da situação de alerta devido às falhas de abastecimento de água no concelho, segundo a autarquia.Numa nota publicada na sua página no Facabook, a Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, explica que “dada a Situação de Alerta decretada no concelho de Almada, que permite reforçar as medidas para reduzir o consumo de água e garantir o abastecimento à população e aos serviços essenciais” , foram decididos condicionamentos em equipamentos desportivos.Assim, a partir de sábado, as piscinas municipais da Caparica, Sobreda e Charneca de Caparica estarão totalmente encerradas ao público, enquanto as piscinas do Complexo Municipal dos Desportos estarão abertas para utilização exclusiva para treinos das equipas participantes em competições oficiais.O Complexo Municipal dos Desportos, pavilhões e Pista Municipal de Atletismo estarão abertos apenas para utilização autorizada sem recurso à zona de duches dos balneários, estando salvaguardada a exceção para competições oficiais.A autarquia adianta que o Parque Urbano da Costa de Caparica, ginásios e sala de exercício podem ser usados embora esteja interdito o acesso à zona de duches dos balneários.Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a presidente da Câmara Municipal, Inês de Medeiros (PS), decretado na quarta-feira a situação de alerta no município.Também na quarta-feira, ao final do dia, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto na Costa da Caparica, em que exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da autarca.Entretanto, a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara Municipal de Almada tiveram uma reunião, na quinta-feira, na qual também participaram os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal, da EPAL e dos SMAS Almada.No final da reunião, a ministra assegurou em declarações aos jornalistas que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20%.Maria da Graça Carvalho disse ainda que os atuais constrangimentos no abastecimento de água em Almada deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas e que as medidas entretanto tomadas vão melhorar a situação de forma progressiva.“Estamos a falar de duas ou três semanas, mas as medidas que estão a ser feitas para estabilizar o sistema vão melhorar a situação progressivamente”, disse Maria da Graça Carvalho.As duas a três semanas previstas, especificou, não significam que o território esteja todo esse tempo sem água, mas que esse é o tempo previsto para que a água volte aos níveis necessários..Provedoria de Justiça abre análise às falhas no abastecimento de água em Almada.Ministra admite que abastecimento de água em Almada deverá normalizar dentro de duas a três semanas.PS recusou audições urgentes sobre a falta de água em Almada; PSD vê nisso uma "assunção de responsabilidades"