Últimos dias têm sido marcado por falta de água e protestos.
Últimos dias têm sido marcado por falta de água e protestos.Foto: José Sena Goulão
Sociedade

Provedoria de Justiça abre análise às falhas no abastecimento de água em Almada

Nos últimos dias têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada.
DN/Lusa
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A Provedoria de Justiça está a analisar a situação da falta de abastecimento de água em Almada, no distrito de Setúbal, na sequência de queixas apresentadas por moradores no concelho. “A situação encontra-se em análise na sequência da receção de queixas”, refere a Provedoria de Justiça numa resposta enviada à agência Lusa, sem adiantar mais sobre o assunto.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a presidente da Câmara Municipal, Inês de Medeiros (PS), decretado na quarta-feira a situação de alerta no município. Também na quarta-feira, ao final do dia, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto na Costa da Caparica, em que exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da autarca.

Na quinta-feira, a associação de defesa do consumidor DECO defendeu a necessidade de medidas urgentes para garantir abastecimento público de água em Almada e a atribuição de compensações. É o caso da isenção da tarifa do lixo para os consumidores afetados.

Entre outras medidas, a associação advogou também a isenção da tarifa fixa nas faturas relativas aos períodos e zonas em que ocorreram cortes no abastecimento de água e o alargamento dos prazos de pagamento, sem juros de mora e com possibilidade de pagamento faseado.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada ativaram um plano de contingência para recuperar os níveis dos reservatórios, medida que implicou já a suspensão do fornecimento de água em 15 localidades do concelho.

Entretanto, a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara Municipal de Almada tiveram uma reunião na qual também participaram os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal, da EPAL e dos SMAS Almada.

No final da reunião, a ministra assegurou em declarações aos jornalistas que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20%.

Maria da Graça Carvalho disse ainda que os atuais constrangimentos no abastecimento de água em Almada, no distrito de Setúbal, deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas e que as medidas entretanto tomadas vão melhorar a situação de forma progressiva.

“Estamos a falar de duas ou três semanas, mas as medidas que estão a ser feitas para estabilizar o sistema vão melhorar a situação progressivamente”, disse Maria da Graça Carvalho. As duas a três semanas previstas, especificou, não significam que o território esteja todo esse tempo sem água, mas que esse é o tempo previsto para que a água volte aos níveis necessários.

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