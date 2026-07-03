Dificuldades de abastecimento de água. Almada apela a consumo responsável
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Dificuldades de abastecimento de água. Almada apela a consumo responsável

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada justificam problema com o aumento sazonal de população que leva a uma procura de água superior à que os atuais furos conseguem captar.
Carlos Ferro
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Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS de Almada) reconheceram na manhã desta sexta-feira (3 de julho) que existem dificuldades de abastecimento de água no concelho e apelaram a uma "utilização responsável" da mesma neste período de "calor intenso" em que a "procura global tem sido superior à água" que consegue captar diariamente nos furos.

Em comunicado, os SMAS de Almada alertam para o facto de se estar num "período de grande exigência no abastecimento de água" e numa altura em que se regista um "aumento significativo da população sazonal no Concelho".

Fatores que em conjunto com o calor intenso leva a que a "procura global tem sido superior à água que conseguimos captar diariamente nos nossos furos".

No documento divulgado, os SMAS admitem estar a fazer uma "gestão solidária e rotativa da rede" para "equilibrar as pressões por todo o Concelho, assegurando que o recurso disponível é partilhado de forma justa e equitativa por todas as localidades".

É ainda pedido às populações para moderarem as "regas de jardins e espaços verdes privados" e para reduzirem os "consumos não essenciais e prevenção de desperdícios neste período crítico".

A autarquia liderada por Inês de Medeiros já decidiu, por seu turno, a "contenção rigorosa das regas em espaços públicos a suspensão de lavagens de ruas não essenciais".

Os serviços municipalizados responsáveis pela gestão da água e do saneamento em Almada adiantam, igualmente, que já está em funcionamento um "novo furo de captação" e que até ao final de julho um seguro entrará em serviço.

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