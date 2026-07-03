Dificuldades de abastecimento de água. Almada apela a consumo responsável

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS de Almada) reconheceram na manhã desta sexta-feira (3 de julho) que existem dificuldades de abastecimento de água no concelho e apelaram a uma "utilização responsável" da mesma neste período de "calor intenso" em que a "procura global tem sido superior à água" que consegue captar diariamente nos furos.Em comunicado, os SMAS de Almada alertam para o facto de se estar num "período de grande exigência no abastecimento de água" e numa altura em que se regista um "aumento significativo da população sazonal no Concelho".Fatores que em conjunto com o calor intenso leva a que a "procura global tem sido superior à água que conseguimos captar diariamente nos nossos furos".No documento divulgado, os SMAS admitem estar a fazer uma "gestão solidária e rotativa da rede" para "equilibrar as pressões por todo o Concelho, assegurando que o recurso disponível é partilhado de forma justa e equitativa por todas as localidades".É ainda pedido às populações para moderarem as "regas de jardins e espaços verdes privados" e para reduzirem os "consumos não essenciais e prevenção de desperdícios neste período crítico".A autarquia liderada por Inês de Medeiros já decidiu, por seu turno, a "contenção rigorosa das regas em espaços públicos a suspensão de lavagens de ruas não essenciais".Os serviços municipalizados responsáveis pela gestão da água e do saneamento em Almada adiantam, igualmente, que já está em funcionamento um "novo furo de captação" e que até ao final de julho um seguro entrará em serviço..Trabalhador morre soterrado após um rebentamento de uma conduta de água em Almada.Promotor da Cidade da Água em Almada terá de suportar custo das infraestruturas