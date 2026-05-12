Trabalhador morre soterrado após um rebentamento de uma conduta de água em Almada

Um trabalhador de uma obra na Charneca da Caparica, concelho de Almada, morreu soterrado esta terça-feira, 12 de maio, na sequência do rebentamento de uma conduta de água que provocou um desabamento de terrasA notícia foi avançada pela agência Lusa, que citou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, referindo que o alerta foi dado às 13h23, tendo o incidente se registado numa obra num coletor de águas.O óbito foi declarado no local e o corpo da vítima estava a ser retirado pelas equipas de emergência.