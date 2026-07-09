A ministra reuniu-se com a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros.
A ministra reuniu-se com a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros.Foto: António Cotrim / Lusa
Sociedade

Ministra admite que abastecimento de água em Almada deverá normalizar dentro de duas a três semanas

O prazo resulta da solução "a curto prazo" encontrada para reforçar o abastecimento, através da abertura de novos furos de captação de água.
Amanda Lima
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A normalização da distribuição de água em Almada ainda poderá demorar entre duas e três semanas. A informação foi avançada pela ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, que visitou o município esta quinta-feira, 09 de julho. A governante reuniu-se com a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros.

O prazo resulta da solução "a curto prazo" encontrada para reforçar o abastecimento, através da abertura de novos furos de captação de água. Um deles deverá entrar em funcionamento até ao final da semana, permitindo aumentar a capacidade de abastecimento em cerca de 20%, revelou Maria da Graça Carvalho, ao lado da autarca.

Entretanto, foi identificado um segundo furo, para o qual já foi pedida a licença à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). "Esse [furo] é muito grande e vai praticamente suprir as quantidades de água necessárias", explicou a ministra.

Ambas reconheceram, contudo, que estas medidas não resolvem o problema de forma definitiva. Por isso, está também prevista uma intervenção para "aumentar a resiliência do sistema de abastecimento", embora sem terem sido avançados pormenores sobre a forma como será concretizada.

Nas mesmas declarações, Inês de Medeiros rejeitou as críticas de que esteja a evitar o contacto com a população, frustrada com as falhas no abastecimento de água em pleno verão. A presidente da câmara negou ainda a existência de problemas estruturais ou de ruturas na rede, atribuindo as dificuldades ao aumento da população na zona e à existência de ligações ilegais à rede de abastecimento.

Também os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), numa nota assinada pelo presidente da entidade, justificaram que o atual período de temperaturas elevadas, aliado ao "aumento significativo da população sazonal" no concelho, fez disparar o consumo de água para níveis insustentáveis para a infraestrutura existente.

O presidente dos SMAS garantiu que as equipas técnicas estão no terreno 24 horas por dia e que a autarquia já reduziu ao mínimo a rega dos espaços públicos. Foi ainda lançado um apelo à colaboração de todos os munícipes para "garantir a resiliência do sistema" de abastecimento.

O concelho de Almada, no distrito de Setúbal, mantém-se em situação de alerta devido às falhas no abastecimento de água registadas nos últimos dias em várias localidades, com especial incidência na Costa da Caparica. A situação tem levado a protestos e revolta dos moradores.

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