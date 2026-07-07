Paulo Santos, dono do restaurante Bone Free, tem esperado até a madrugada, quando o fluxo de água nas torneiras da Costa da Caparica volta, para encher baldes e limpar o restaurante.
Paulo Santos, dono do restaurante Bone Free, tem esperado até a madrugada, quando o fluxo de água nas torneiras da Costa da Caparica volta, para encher baldes e limpar o restaurante.Gerardo Santos
Sociedade

Falta de água na Costa da Caparica obriga a trabalho na madrugada "para aproveitar" quando as torneiras enchem

População enfrenta dias quentes de verão com problemas na rede de abastecimento que decorrem há pelo menos quatro dias. Junta de freguesia recorre aos bombeiros para apoio na distribuição de água.
Caroline Ribeiro
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