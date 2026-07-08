Presidente do SMAS de Almada explica a clientes a "gestão solidária e rotativa da rede": os picos de consumo

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada enviaram esta quarta-feira (8 de julho) uma nota informativa aos seus clientes a justificar as dificuldades na distribuição regular de água no concelho. No texto, assinado pelo presidente da instituição, explica-se a implementação de uma "gestão solidária e rotativa da rede", justificando que a medida surge na sequência de "picos de consumo" invulgares.No comunicado, o líder da empresa municipal escreve que o atual período de temperaturas elevadas, a par do "aumento significativo da população sazonal" no concelho fez disparar o consumo de água para níveis insustentáveis com a estrutura atual. De acordo com este responsável, a procura global nestes dias de calor tem sido visivelmente superior à quantidade de água que os serviços conseguem captar diariamente nos furos em atividade.Para tentar equilibrar o sistema, a estratégia detalhada no documento prevê uma gestão rotativa que distribua as pressões por todo o concelho, tentando evitar que as mesmas localidades fiquem sem abastecimento de forma contínua.Seis furos de captação prometidosLuís Filipe Almeida Palma aponta a ativação de um novo furo de captação. "Prevemos a entrada ao serviço de outro novo furo até ao final de julho", pode ler-se na nota. A administração diz ter ainda "mais três furos em fase de licenciamento" e "outros três em projeto".À escala municipal, o presidente dos SMAS assegura que as equipas técnicas estão no terreno 24 horas por dia e que a autarquia já reduziu ao mínimo a rega de espaços públicos, tendo também suspendido as lavagens de ruas não essenciais.O documento termina com um apelo direto à colaboração de todos os munícipes para "garantir a resiliência do sistema" de abastecimento. Luís Filipe Almeida Palma, autarca da CDU nomeado para presidente dos SMAS por acordo com o PS da presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, solicita ainda aos clientes que moderem a rega de jardins ou espaços verdes privados e que evitem quaisquer consumos não essenciais ou desperdícios ao longo deste período crítico..SMAS de Almada prevê estabilizar abastecimento de água este mês. PSD vai apresentar moção de censura.Dificuldades de abastecimento de água. Almada apela a consumo responsável.Almada quer licenciar novos furos de captação para reforçar abastecimento de água.Almada vai proibir gastos de água não essenciais para repor reservas