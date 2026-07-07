Almada quer licenciar novos furos de captação para reforçar abastecimento de água

A Câmara Municipal de Almada está a diligenciar licenciamentos de novos furos de captação de água junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) por ser “a solução mais rápida” para colmatar as falhas de abastecimento que têm ocorrido.Num comunicado emitido conjuntamente com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), a autarquia assumiu que já foram iniciados contactos com as Águas de Portugal e também com a APA para colmatar as falhas de abastecimento, relatadas por vários cidadãos do concelho.“Decorrem diligências junto da Agência Portuguesa do Ambiente para que os licenciamentos de novos furos de captação possam ser autorizados com caráter de urgência, por constituírem a solução mais rápida para reforçar a disponibilidade de água nas atuais circunstâncias”, lê-se.A articulação com as Águas de Portugal visa, por seu turno, “avaliar soluções que permitam reforçar a redundância do sistema de abastecimento, quer através da margem norte, quer através de interligações com sistemas dos municípios vizinhos que dispõem de maior disponibilidade de recursos hídricos subterrâneos”.As entidades revelaram ainda que está “a ser assegurada uma monitorização permanente dos equipamentos mais críticos e sensíveis do concelho, de modo a garantir a continuidade do abastecimento de água às unidades de saúde, estruturas residenciais para pessoas idosas, equipamentos sociais e outras infraestruturas essenciais que acolhem as populações mais vulneráveis”.Os relatos nas redes sociais de falta de água ou de perda de pressão em algumas zonas do concelho desencadearam uma petição pública a exigir medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água no concelho do distrito de Setúbal, que já ultrapassou as quatro mil assinaturas.No comunicado, a autarquia e o SMAS confirmaram ainda a ativação do plano de contingência e a constituição de um gabinete de crise, conforme já anunciara na segunda-feira o vice-presidente da Câmara Municipal, o socialista Filipe Pacheco.O gabinete de crise vai, por exemplo, reduzir a pressão da água na rede entre as 00h00 e as 06h00 em todo o território do concelho, posicionar camiões cisterna em zonas críticas e reforçar as ações de fiscalização nos locais onde está a ser registado um aumento “anormal do consumo de água”, nomeadamente na Charneca da Caparica, na Sobreda e na Costa da Caparica. .Moção de censura. O PSD, na oposição no município, anunciou na segunda-feira que vai apresentar uma moção de censura à liderança concelhia socialista.A moção de censura, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo, mas o presidente da Comissão Política Concelhia de Almada do PSD e também vereador, Paulo Sabino, espera que seja “um abre olhos” para a presidente da autarquia.A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU..SMAS de Almada prevê estabilizar abastecimento de água este mês. PSD vai apresentar moção de censura.Rotura de grandes dimensões corta água em seis zonas de Almada.Falhas de água em Almada. Entidade Reguladora pediu explicações às entidades municipais