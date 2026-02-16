Exército reforça monitorização geoespacial para resposta a cheias
Exército
Sociedade

Exército reforça monitorização geoespacial para resposta a cheias

O Exército Português lançou uma iniciativa para monitorizar cheias, usando tecnologia geoespacial para fortalecer o planeamento e a coordenação em bacias hidrográficas críticas por todo o país.
Nuno Braga
Publicado a
Atualizado a

O Centro de Informação Geoespacial do Exército ativou uma célula de resposta para apoiar o planeamento e a coordenação das operações de resposta às cheias, refere em comunicado divulgado esta segunda-feira, 16 de fevereiro.

Inicialmente, foram utilizados produtos desenvolvidos pela Unidade de Apoio Geoespacial, focando-se nas bacias dos rios Tejo e Vouga. Devido às previsões meteorológicas e ao risco crescente no norte, o esforço foi ampliado para cobrir as bacias hidrográficas prioritárias em todo o país, incluindo Guadiana, Mondego, Sado, Douro e Minho.

Esta expansão permite criar cenários que simulam a subida das águas, facilitando um planeamento eficaz e o posicionamento adequado dos recursos.

Exército

Os produtos geoespaciais estão agora disponíveis no site do Exército, acessíveis a entidades operacionais, como autarquias e forças de segurança, para melhorar a coordenação e a consciência situacional, é salientado na mesma nota.

Para superar limitações meteorológicas, o Exército contou com imagens de radar da Força Aérea, essenciais para atualizar a informação geoespacial.

Por sua vez, Agência Portuguesa do Ambiente forneceu dados sobre caudais, utilizados para prever picos de cheia, especialmente no rio Mondego.

Já o CIGeoE contribui diretamente para o planeamento das missões, disponibilizando informação crucial para a evacuação e contenção de caudais.

Esta iniciativa promove a coordenação interagências, melhorando a eficiência da resposta a cheias em Portugal, realça a mesma nota.

Exército reforça monitorização geoespacial para resposta a cheias
Um dia com a Marinha Portuguesa no trabalho de recuperação na Marinha Grande após os danos das tempestades
Exército reforça monitorização geoespacial para resposta a cheias
11 mil clientes ainda sem luz. Chuva continua até quinta. Várias linhas ferroviárias com constrangimentos
cheias
Mau Tempo
Exército
Forças Armadas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt