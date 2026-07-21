Exames nacionais. Médias baixam a Português e Biologia e sobem a Matemática A
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Exames nacionais. Médias baixam a Português e Biologia e sobem a Matemática A

Análise global do Júri Nacional de Exames aos resultados da 1.º fase dos exames nacionais do Secundário indica que a média a Português foi de 11,4, abaixo da média do ano passado (12,6).
DN/Lusa
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As médias das classificações dos exames nacionais do ensino secundário desceram em Português e Biologia e Geologia e subiram em Matemática A, sendo Literatura Portuguesa a única com média negativa, segundo dados divulgados esta terça-feira, 21 de julho.

Uma análise global realizada pelo Júri Nacional de Exames (JNE) aos resultados da 1.º fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados no mês passado, indica que a média a Português, o exame realizado por mais alunos (76.736), foi de 11,4, abaixo da média do ano passado (12,6).

Também a média do exame de Biologia e Geologia, feito por 34.487 alunos, baixou de 12,4 para 11,1, enquanto a de Filosofia (22.612) baixou de 10,4 para 10.

Também a média de Literatura Portuguesa caiu, de 10,6 para 9,6, fazendo deste exame o único com média negativa.

No ano passado tinham sido dois os exames com média negativa: Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Geometria Descritiva A.

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