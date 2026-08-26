Estado indemniza pais de paraquedista em 230 mil euros
D.R.
Sociedade

Estado indemniza pais de paraquedista em 230 mil euros

Furriel Ismael Lamela, de 23 anos, morreu na sequência de acidente numa sessão de saltos de paraquedas, em Tancos. Foi levado para o Hospital de São José, mas o óbito foi declarado dois dias depois.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

O Ministério da Defesa Nacional concedeu uma indemnização de 230 mil euros aos pais do furriel Ismael José Silva Lamela, que morreu devido a um acidente numa sessão de saltos de paraquedas em Tancos.

Segundo o despacho do secretário de Estado Adjunto e da Política da Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres, datado de 19 de agosto e publicado nesta quarta-feira em Diário da República, o montante resulta da multiplicação por 250 do valor do salário mínimo nacional (920 euros) à data da morte do militar.

Como o paraquedista de 23 anos não tinha descendentes nem indicara qualquer beneficiário, a compensação especial reverte para os seus pais, na qualidade de únicos e universais herdeiros.

Ismael José Silva Lamela perdeu a vida a 7 de maio deste ano, na sequência de ferimentos sofridos dois dias antes, numa sessão de saltos de paraquedas de abertura automática, que causou ferimentos noutro militar que participou no exercício. Segundo o despacho do secretário de Estado, foi apurado, num processo de averiguações, que a morte ocorreu em razão do serviço prestado e por motivo do seu desempenho.

O óbito do furriel, natural de Barcelos, foi declarado no Hospital de São José, na manhã de 7 de maio. Encontrava-se em morte cerebral desde que foi transportado para a unidade de saúde lisboeta.

Estado indemniza pais de paraquedista em 230 mil euros
Nuno Melo lamenta morte de militar após acidente em treino de paraquedistas
Estado indemniza pais de paraquedista em 230 mil euros
Tancos. Declarado óbito de um dos paraquedistas envolvidos em queda
Ministério da Defesa
Tancos
indemnização
paraquedista
Diário de Notícias
www.dn.pt