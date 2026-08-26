Estado indemniza pais de paraquedista em 230 mil euros

O Ministério da Defesa Nacional concedeu uma indemnização de 230 mil euros aos pais do furriel Ismael José Silva Lamela, que morreu devido a um acidente numa sessão de saltos de paraquedas em Tancos.

Segundo o despacho do secretário de Estado Adjunto e da Política da Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres, datado de 19 de agosto e publicado nesta quarta-feira em Diário da República, o montante resulta da multiplicação por 250 do valor do salário mínimo nacional (920 euros) à data da morte do militar.

Como o paraquedista de 23 anos não tinha descendentes nem indicara qualquer beneficiário, a compensação especial reverte para os seus pais, na qualidade de únicos e universais herdeiros.

Ismael José Silva Lamela perdeu a vida a 7 de maio deste ano, na sequência de ferimentos sofridos dois dias antes, numa sessão de saltos de paraquedas de abertura automática, que causou ferimentos noutro militar que participou no exercício. Segundo o despacho do secretário de Estado, foi apurado, num processo de averiguações, que a morte ocorreu em razão do serviço prestado e por motivo do seu desempenho.

O óbito do furriel, natural de Barcelos, foi declarado no Hospital de São José, na manhã de 7 de maio. Encontrava-se em morte cerebral desde que foi transportado para a unidade de saúde lisboeta.