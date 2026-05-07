Declarado óbito de um dos paraquedistas envolvidos em queda

Um dos militares paraquedistas envolvidos numa queda durante uma ação de formação em Tancos, na terça-feira, morreu, segundo anunciou o Exército nas redes sociais.Anteriormente, o Exército indicara à Lusa que o militar estava em morte cerebral e a respirar ventilado. No entanto, o óbito veio posteriormente a ser declarado pelas 12h20 desta quinta-feira, 7 de maio."Neste momento de dor e consternação, o Exército Português endereça as mais sentidas condolências à família, amigos e camaradas do militar falecido", diz o Exército numa publicação no Facebook.. Em comunicado enviado posteriomente, o Exército diz que "continuará a prestar todo o apoio necessário à família e divulgará informação adicional sempre que existam factos novos confirmados, salvaguardando a privacidade dos familiares e a proteção da informação relevante para o processo em curso".Quanto ao segundo militar, que se encontra no Hospital de Leiria, está “estável e sob observação”, informou na manhã desta quinta-feira o porta-voz à Lusa. Na terça-feira de manhã, em Tancos, distrito de Santarém, “ocorreu um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo, envolvendo dois militares, durante a execução de um salto de paraquedas”.Segundo este ramo das Forças Armadas, foram acionados de imediato os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, e posteriormente encaminhados para uma unidade hospitalar.Foi determinada a abertura de um processo de averiguações “com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente” e acionado apoio psicológico..Dois militares transportados para o hospital após incidente em curso de paraquedismo.Paraquedistas envolvidos em queda estão "estáveis" e em observação hospitalar