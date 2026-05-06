Paraquedistas envolvidos em queda estão "estáveis" e em observação hospitalar

Os dois militares paraquedistas que na terça-feira, em Tancos, ficaram feridos após um salto ocorrido durante uma ação de formação estão estáveis e em observação hospitalar, disse esta quarta-feira (6 de maio) o Exército.“Relativamente ao estado de saúde dos dois militares envolvidos no incidente ocorrido no âmbito do Curso de Paraquedismo, o Exército informa que ambos se encontram estáveis”, lê-se numa nota divulgada.Os dois militares “permanecem em observação hospitalar”, no Hospital de Leiria e no Hospital de São José, “onde estão a realizar exames complementares de diagnóstico para avaliação de eventuais fraturas ou outras lesões”.O Exército diz estar a acompanhar a situação, “garantindo o apoio necessário aos militares e às respetivas famílias”.Na terça-feira de manhã, em Tancos, distrito de Santarém, “ocorreu um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo, envolvendo dois militares, durante a execução de um salto de paraquedas”.Segundo o Exército, foram acionados de imediato os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, e posteriormente encaminhados para uma unidade hospitalar.Foi determinada a abertura de um processo de averiguações “com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente” e acionado apoio psicológico..Dois militares transportados para o hospital após incidente em curso de paraquedismo